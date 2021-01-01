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بعد هدم البناية وتشريد ساكنيها- جرافات الاحتلال تهدم بعض الاعمدة والأسوار

الأحد 14 مارس 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد هدم البناية وتشريد ساكنيها- جرافات الاحتلال تهدم بعض الاعمدة والأسوار



القدس المحتلة /سما/

 هدمت آليات بلدية الاحتلال، اليوم الأحد، ما تبقى من بناية عائلة عليان في بلدة العيسوية.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أن طواقم البلدية وآلياتها اقتحموا ركام بناية عليان، وبعد محاصرتها، قاموا بإزالة الصاج الذي وضع في محيط الركام لحماية الأطفال والأهالي، ثم شرعوا بهدم ما تبقى من البناية "بعض الأسوار والأعمدة".

كما سلمت البلدية العائلة قرارا يطالبها بنقل ركام البناية خلال 10 أيام، والا سيتم فرض غرامة مالية عليها.

وهدمت جرافات الاحتلال الشهر الماضي بناية عائلة عليان المكونة من 4 شقق سكنية، وشردت ساكنيها.

كما قامت الشرطة الاسرائيلية بإزالة يافطة للمرحوم الأسير المحرر نجاح عليان المعلقة في العيسوية، والذي توفي يوم أمس في الاردن.

واعتقل عليان بتاريخ 19/11/1970 وحكم بالسجن المؤبد "مدى الحياة"، ثم افرج عنه في صفقة تبادل عام 1983، وابعد خارج الأراضي الفلسطينية.

#جرافات الاحتلال #بناية عائلة عليان #بلدة العيسوية

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