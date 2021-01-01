غانتس: تحالفي مع نتنياهو كان خاطئًا.. وليبرمان يحذر من تحالف يميني يحوّل إسرائيل لإيران

القدس المحتلة /سما/

عدّ رئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، اليوم الأحد، تحالفه مع بنيامين نتنياهو بالأمر الخاطئ.



وقال غانتس، خلال مؤتمر صحفي بمدينة القدس، "إنني على خلاف شخصي مع نتنياهو، وأنا الآن أدفع ثمنًا باهضًا لتحالفي معه، لكن سأتغلب على هذه العثرة".



وعن محاكمة نتنياهو، قال غانتس، إن رئيس الحكومة سيفعل كل ما بوسعة لمنع المحاكمة، معقبًا بالقول: "ليس هذا ما تحتاجه إسرائيل".

فيما حذر رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان من تشكيل تحالف يميني بعد الانتخابات.



وقال ليبرمان وفق القناة 7 العبرية، "إن ائتلاف نتنياهو وسموتريتش ودرعي وغافني وعباس هو تحالف أصولي يريد تحويل إسرائيل إلى إيران ووضع حد لرؤية إسرائيل كدولة صهيونية وليبرالية".



وأضاف: "اقترح على غافني وسموتريتس والشركاء الآخرين قراءة كتاب هرتسل، حالة اليهود، مع التركيز على الفصل الخاص بالثيوقراطية".