5 مباريات في دوري غزة الأحد

غزة / سما /

تجري مساء الأحد, خمس مباريات على ملاعب قطاع غزة المعشبة, ضمن منافسات بطولة الدوري بمختلف درجاته.

ففي الدرجة الممتازة, يلتقي الصداقة مع الجلاء على ملعب فلسطين بغزة, وشباب رفح مع اتحاد الشجاعية على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

أما في الدرجة الأولى, فيلعب خدمات المغازي مع نظيره القادسية على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

وفي الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", يواجه بيت لاهيا منافسه المشتل على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع, بينما يلعب في فرع "الوسطى والجنوب", الأمل مع العطاء على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.