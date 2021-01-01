لابورتا يتلقى الضربة الأولى في برشلونة

وكالات / سما /

تعرض خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة، للضربة الأولى عقب أيام قليلة من نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خاومي جيرو نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية وأحد أعمدة الحملة الانتخابية للابورتا، اعتذر عن الاستمرار في إدارة برشلونة.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو", أن الأزمة تعود إلى منصب الرجل الثاني في الإدارة، حيث طلب جيرو الحصول على هذا الدور، بينما فضّل لابورتا منحه لصديقه رافائيل يوستي.

وكان جيرو أحد الأسماء التي يراهن عليها لابورتا بقوة في عملية إنقاذ النادي من الديون، بسبب علاقاته الجيدة في عالم المال والأعمال.

وأشارت إلى أن جيرو كان يعمل في الأيام الأخيرة على قرض بقيمة 124.6 مليون يورو، وهو الرقم الذي يحتاج مجلس الإدارة الجديد إلى تقديمه لرابطة "الليغا"، للموافقة على تنصيب لابورتا رئيسا جديدا.