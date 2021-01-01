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بايرن ميونخ يخطط لضم نجم أتلتيكو مدريد

الأحد 14 مارس 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يخطط لضم نجم أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

دخل نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ساؤول نيجيز على رادار بايرن ميونخ الألماني، إذ يسعى البافاري للتعاقد مع اللاعب مع فتح باب الانتقالات الصيفية.

وقرر ساؤول نيجيز الرحيل عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري، حسب صحيفة “آس” بعدما لم يعد يتحلى بالمكانة التي كان عليها سابقًا تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني، عقب تألق كل من ماركوس يورينتي وتوماس ليمار.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان يبحث عن تحسين عقده مع الروخيبلانكوس خلال العامين الماضيين، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي عقب جائحة كورونا أوقفت كل المفاوضات، لذا فقد قرر اللاعب تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة خارج أسوار النادي المدريدي.

ولفت التقرير الإسباني إلى رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في ضم اللاعب الدولي الإسباني، إلا أن البافاري لا ينوي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ساؤول والبالغة 150 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد قد يكون مستعدًا للتفاوض على بيع ساؤول نيجيز مقابل مبلغ يتراوح بين 35 و50 مليون يورو، بدلًا من قيمة الشرط الجزائي.

#ساؤول نيجيز #بايرن ميونخ #أتلتيكو مدريد #هانز فليك #الانتقالات #دييغو سيميوني

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