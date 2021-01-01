مفاجأة تخص عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة الأس الإسبانية عن مفاجأة فيما يخص تقارير عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، حيث أشارت أن فلورنتينو بيريز رئيس الريال اقترح على النجم البرتغالي العودة في يوليو 2019.

التقى كريستيانو و رئيس الريال في 29 يوليو من عام 2019 للمرة الأولى منذ أن رحل النجم البرتغالي من ريال مدريد والتحق بفريق يوفنتوس.

حيث دفعت مراسم تسليم جائزة للنجم البرتغالي إلى عودته إلى العاصمة الإسبانية، وتمت دعوة بيريز للحدث، وفي الفترة التي سبقت الحدث وفي نهايته أتيحت الفرصة لهما للدردشة بشكلٍ ودي، وبين النكات والعناق لم يفوت رئيس الريال الفرصة ليسأله عن إمكانية العودة لمدريد.

أجاب نجم اليوفي حينها بدون تردد أنه لن يعد، وأجاب فلورنتينو ضاحكاً: “حسناً، سأتركك وشأنك، لم نصل بعد إلى يوم 31 أغسطس”.

مر ما يقرب عامين على هذا اللقاء وقد تغيرت القصة بشكلٍ كبير، وربما يكون موقف كريستيانو قد تغير، ولكن هذه المرة يجب على فلورنتينو بيريز أن يوافق على قدومه.

لم ينجح صاروخ ماديرا في تحقيق الهدف الذي ذهب إلى يوفنتوس لأجله وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، بينما لم يقدم الريال أداءاً جيداً كذلك، حيث فقد مكانته في بطولة دوري الأبطال وتراجعت نتائج الفريق الأبيض.