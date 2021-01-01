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مصر.. تأييد حبس الشيخ ميزو سنتين في قضية ازدراء الأديان!

الأحد 14 مارس 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. تأييد حبس الشيخ ميزو سنتين في قضية ازدراء الأديان!



القاهرة / سما /

قضت محكمة النقض في مصر بتأييد حكم صدر عن محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة بالحبس سنتين بدلا من 5 سنوات، لمحمد عبد الله عبد العظيم نصر وشهرته الشيخ ميزو، بتهمة ازدراء الأديان.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها "رأت إثبات التمسك والتشرف بأحكام الإسلام وحدوده، وإن كانت لا تطبق في بلادنا، إلا أن جمع القضاة يقرونها ويقدرونها، حيث ثبت للمحكمة من الأوراق والتسجيلات المقدمة في الدعوى، أن المتهم المفترض به العلم حاصل على شهادة عالية في أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير جيد، وهو يرتدى الزى الأزهري الكامل".

وأضافت: "المتهم في بداية حديثه، يصف أن هناك كارثة اكتشفها، بأنه لا يوجد بتر ليد السارق في القرآن، وأن القطع ليس المقصود به البتر، وبهذا الكلام والفعل من المتهم يفتح الباب للتطاول على أركان الإسلام وحدوده والتشكيك في تلك الحدود، ويفسر كل على حسب هواه".

وأقام المحامي سمير صبري دعوتين اتهم فيهما الشيخ ميزو بازدراء الأديان، مستندا إلى حديثه في القنوات الفضائية وإنكار أحاديث صحيحة وردت في صحيح الإمام البخاري.

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