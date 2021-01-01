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تقنية جديدة لتوليد الطاقة من جسم الانسان من أجل تشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة

الأحد 14 مارس 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية جديدة لتوليد الطاقة من جسم الانسان من أجل تشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة



وكالات / سما /

طور فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا سان دييجو الأمريكية تقنية جديدة تتيح توليد الطاقة من الجسم البشري واستغلالها لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة التي يستخدمها الانسان بشكل شبه دائم.

وتعتمد هذه التقنية على شبكة صغيرة يرتديها المستخدم وتحتوي على خلايا طاقة حيوية ووحدات توليد كهرباء اعتمادا على الحركة بالإضافة إلى مكثفات كهربائية، وتتميز جميع هذه المكونات بأنها مرنة وقابلة للغسل ويمكن تثبيتها بسهولة على الملابس. ونشرت هذه الدراسة في الدورية العلمية "نيتشر كوميونيكيشن".

ويقول الباحث لو ين من قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا سان دييجو إن فكرة هذه التقنية استوحيت من شبكات الطاقة المستدامة في المدن التي تعتمد على استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات هذه المدن من الكهرباء، مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا إن هذه التقنية الجديدة تقوم بتوليد الطاقة من مختلف أجزاء الجسم ثم تخزينها من أجل استغلالها لتلبية احتياجات الانسان في تشغيل الأجهزة الإلكترونية.

ويوضح فريق الدراسة أن المنظومة تتكون من خلايا حيوية لتوليد الطاقة من العرق ويتم تثبيتها داخل القميص الذي يرتديه المستخدم بالقرب من الصدر، وهناك وحدات أخرى لتوليد الطاقة من الحركة مثبتة على الأجزاء الخارجية من القميص على الأذرع وأجناب الصدر من أجل توليد الطاقة من حركة الذراعين أثناء السير أو الركض. وتم تجهيز المنظومة أيضا بمكثفات كهربائية لتخزين الطاقة التي يتم توليدها من أجل استغلالها عند الحاجة لتغذية الأجهزة الإلكترونية الصغيرة التي يحملها المستخدم.

ويؤكد الباحثون ان توليد الطاقة سواء من الحركة أو العرق يتيح تشغيل الأجهزة الإلكترونية بشكل سريع ومتواصل، حيث تبدأ المولدات في العمل بمجرد أن يشرع المستخدم في الحركة، وما أن يبدأ المستخدم في إفراز العرق حتى تبدأ الخلايا الحيوية في توليد الطاقة وتستمر في ذلك حتى بعد أن يتوقف المستخدم عن الحركة.

وتم تجربة التقنية الجديدة من خلال جلسات عمل تستمر على مدار ثلاثين دقيقة، حيث يطلب من المتطوع ارتداء الشبكة الصغيرة ثم القيام بتدريبات رياضية على مدار عشر دقائق تعقبها فترة راحة تستمر عشرين دقيقة. ونجحت المنظومة في توليد كمية من الطاقة لتشغيل ساعة يد مزودة بشاشة (إل.سي.دي) على مدار الثلاثين دقيقة بالكامل.

#الجسم #الانسان #الطاقة #الأجهزة الإلكترونية

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