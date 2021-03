شاهد: ردة فعل الفلسطيني بلال محمد على إصابة مروعة تلقاها في عينه بضربة ممنوعة

انتهى النزال بين البريطاني ليون إدواردز، ونظيريه الأمريكي بلال محمد ذي الأصول الفلسطينية ضمن دورة "UFC Fight Night 187" للفنون القتالية المختلطة (MMA) دون تحديد الفائز.

ففي الثانية الـ18 من الجولة الثانية من النزال بالوزن المتوسط، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، توقفت المواجهة إثر لكزة من البريطاني أصاب بإبهامه عين بلال محمد الذي سقط فورا على الأرض يتلوى من شدة الألم.

ولم يكن الأنين من الضرر مسموعا للجمهور فحسب، بل كان مرئيا أيضا، حيث كانت عين محمد ملطخة بالدماء ومنتفخة.

وبعد فحص الطبيب قال محمد إنه لا يستطيع الرؤية، ليعلن حكم المواجهة انتهاء النزال بالتعادل دون تحديد فائز، على اعتبار أن الضربة لم تكن مقصودة.

وكان المقاتل الفسطيني الذي يملك في رصيد 4 انتصارات، يبكي مباشرة بعد انتهاء النزال، وأعرب إدواردز عن خيبة أمله.

An accidental eye poke means Leon Edwards vs Belal Muhammad ends in a no contest #UFCVegas21 pic.twitter.com/awxDO6JtX1

وقال المقاتل البريطاني: "أعتذرت لبلال، لم أقصد القيام بذلك، كنت أسدد ضربة على الرأس، وأنا أعتذر حقا، أفضل الخسارة على ما حدث، أنا فقط حزين القلب، لا أعرف ماذا أقول".

"Sorry, Belal, brother. Sorry, brother."@Leon_edwardsmma apologized to @bullyb170 for the accidental eye poke that resulted in their #UFCVegas21 fight being declared a No Decison. pic.twitter.com/f9JtRM7jA8