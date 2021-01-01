أثار زوبعة في اسرائيل.. ليبرمان يدعو لإلقاء اليهود المتدينين ونتنياهو في "مكب النفايات"

القدس المحتلة / سما /

أثار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان زوبعة في الساحة السياسية بعدما دعا مساء أمس السبت إلى إلقاء اليهود المتشددين دينيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "في مكب النفايات".

وقال ليبرمان إنه "يجب وضع نتنياهو واليهود المتشددين دينيا على عربة ورميهم في مكب النفايات".

ورد رئيس حزب "يهدوت هتوراة" الديني موشيه غافني على هذه التصريحات قائلا، إن يأس وكره ليبرمان لرئيس الوزراء يدفعه إلى إطلاق مثل هذه التفوهات.

ودعا سلطات إنفاذ القانون إلى التصدي لتصريحات ليبرمان "التحريضية والمعادية للسامية".

وأضاف "نحن عاملناه منذ فترة طويلة على أنه مشوش فكريا وربما يعرف مكب النفايات عن كثب، ويطرح ذلك على الخطاب العام".

بدوره، وصف وزير الإسكان يعقوب ليتسمان تصريحات ليبرمان بالتحريض الخطير المثير للشفقة، ودعا المستشار القانوني للحكومة لفحص "هذه التصريحات المشينة والتي تتعارض مع القانون والإجراءات الانتخابية".

ودعا بعض أعضاء الكنيست إلى تعديل القانون لمنع التحريض، ليعاقب من يحرض على اليهود المتشددين دينيا أيضا.

المصدر: مكان