كوخافي يحشد سياسيا وعسكريا في أوروبا ضد برنامج إيران النووي

القدس المحتلة/سما/

يبدأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الأسبوع المقبل، جولة أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا والنمسا، لحشد دعم قادة جيوش هذه الدول ضد البرنامج النووي الإيراني.



وينضم كوخافي بجولته الأوروبية للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي سيلتقي مع رؤساء الدول الثلاث، بينما يجتمع كوخافي مع قادة جيوش هذه الدول ومسؤوليها العسكريين.

وستتضمن مناقشات ريفلين وكوخافي مع نظرائهم في هذه الدول الثلاث، البرنامج النووي الإيراني، وكذلك قوة "حزب الله" المتصاعدة إلى جانب قرار المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح ملفات تحقيق بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ويتضمن برنامج الجولة الأوروبية لريفلين وكوخافي والتي تبدأ بعد غد الثلاثاء اجتماع عمل للرئيس الإسرائيلي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على أن يلتقي كوخافي مع زملائه الألمان.

وفي اليوم التالي، سيتوجه ريفلين وكوخافي إلى فيينا، حيث سيعقد ريفلين اجتماعا سياسيا مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بلان، ومن المتوقع أن يتحدث الاثنان في حفل تأبين لضحايا الهولوكوست.

ثم يتوجه الرئيس الإسرائيلي ورئيس الأركان إلى باريس، حيث يعقد ريفلين اجتماعا سياسيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما يلتقي كوخافي بقادة عسكريين فرنسيين