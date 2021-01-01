صحيفة تكشف هوية أول زعيم سيجتمع ببايدن في البيت الأبيض

طوكيو/سما/

ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، أنه من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 أبريل، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي ببايدن في البيت الأبيض.



وقالت الصحيفة، من دون أن تذكر مصادرها، إنه من المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز التحالف الثنائي، والتزامهما بحرية المرور في المحيطين الهندي والهادئ.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أول زعيم أجنبي يجتمع بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع المقرر بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مع نظيريهما اليابانيين يوم الثلاثاء في طوكيو سينتقد الصين بشكل مباشر لما تسميه واشنطن وطوكيو محاولات بكين لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.