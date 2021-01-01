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متورط بانتهاكات جنسية.. شهادات إضافية ضد الحاخام زاهاف

الأحد 14 مارس 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متورط بانتهاكات جنسية.. شهادات إضافية ضد الحاخام زاهاف



القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الأحد، أن مزيدًا من الإسرائيليين قدموا شهادات ضد الحاخام يهودا زاهاف رئيس جمعية زاكا المختصة في انتشال وجمع الجثث، والمشتبه بتورطه بقضايا جنسية.

وبحسب الإذاعة، فإنه تم في الساعات الأخيرة تقديم 10 شهادات تؤكد تورط زاهاف الشخصية الدينية والاجتماعية المعروفة في إسرائيل، بهذه القضايا.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية منذ يومين مع زاهاف بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية بحق العديد من النساء والقاصرين.

وبدأت الشرطة بفحص الشهادات التي قدمت لها، مع فتح ملف التحقيق الذي أغلق عام 2013 لنفس الشبهات ضده دون تقديم أدلة حينها.

"القدس

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