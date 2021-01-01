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قلق تركي من خطوة تشيكية بشأن القدس

الأحد 14 مارس 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق تركي من خطوة تشيكية بشأن القدس



القدس المحتلة / سما /

أعربت تركيا عن قللقها، بسبب قرار تشيكي وشيك، لفتح مكتبا دبلوماسيا في القدس.

وقالت الخارجية التركية إنها تعرب عن قلقها "إزاء فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس".

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس السبت، خطوة التشيك في افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس.

و وصف بيان للخارجية الفلسطينية الخطوة التشيكية بـ"الاعتداء السافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

كما أشار البيان إلى المخاطر المترتبة على هذا القرار، بما له من آثار وصفتها بالكارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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