بعد الادرن.. السعودية ترفض السماح لطائرة إسرائيلية التحليق في اجوائها

القدس المحتلة / سما /

تأخرت رحلة جوية إسرائيلية، عن الإقلاع من مطار اللد "بن غوريون" صباح اليوم الأحد، بسبب امتناع السعودية عن الموافقة على السماح للطائرة بالتحليق في أجوائها.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الرحلة كانت ستتجه إلى دبي، وتمر عبر الأجواء السعودية، إلا أن المملكة لم تمنح الموافقة على مسارها الجوي.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من إلغاء رحلة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات، بسبب عدم موافقة الأردن في حينه على تحليق طائرة نتنياهو عبر الأجواء الأردنية، قبل أن تعود وتوافق على ذلك، إلا أن الرحلة كان قد تم الإعلان عن إلغائها.

"القدس