  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بعد الادرن.. السعودية ترفض السماح لطائرة إسرائيلية التحليق في اجوائها

الأحد 14 مارس 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الادرن.. السعودية ترفض السماح لطائرة إسرائيلية التحليق في اجوائها



القدس المحتلة / سما /

تأخرت رحلة جوية إسرائيلية، عن الإقلاع من مطار اللد "بن غوريون" صباح اليوم الأحد، بسبب امتناع السعودية عن الموافقة على السماح للطائرة بالتحليق في أجوائها.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الرحلة كانت ستتجه إلى دبي، وتمر عبر الأجواء السعودية، إلا أن المملكة لم تمنح الموافقة على مسارها الجوي.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من إلغاء رحلة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات، بسبب عدم موافقة الأردن في حينه على تحليق طائرة نتنياهو عبر الأجواء الأردنية، قبل أن تعود وتوافق على ذلك، إلا أن الرحلة كان قد تم الإعلان عن إلغائها.

"القدس

#السعودية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي: إذا قررنا التصويت في الانتخابات الفلسطينية سنختار هذه الجهة

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

عبد القادر يتحدث عن الانتخابات و القدوة و الخلاف بين الرئيس ودحلان

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

"إسرائيل" تقرر الكشف عن الملف السري لـ "حسن نصر الله"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

ملحم: اختراق كبير في عملية توفير لقاحات كورونا

الصحة: عدد الاصابات الحقيقي ضعفي المعلن واستمرار الوضع الوبائي سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

==

لن نقتل الجنود بل سنخطفهم الى سوريا ".. تفاصيل مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

اعلان سما رسائل