الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شباط المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، سجل ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2021، بواقع 0.51% في القدس، وبنسبة 0.46% في الضفة، في حين سجل انخفاضاً مقداره 0.20% في قطاع غزة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.32%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.51%، والأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 2.50%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.77%، واللحوم الطازجة بنسبة 1.33%، والزيوت النباتية بنسبة 1.28%، والبيض بنسبة 0.83%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 8.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.76%.

وأشار إلى ارتفاع أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 14 شيقلا/1كغم، البيض 15 شيقلا/2كغم، برتقال أبو صرة 4 شواقل/1كغم، ولحم الغنم الطازج 75 شيقلا/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2021 مع شهر شباط 2020، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.20%، بواقع 0.96% في قطاع غزة، وبانخفاض طفيف مقداره 0.06% في الضفة، في حين ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.35% في القدس.

وبين الإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس سجل ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 19.44%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "السولار" بنسبة 8.41%، و"البنزين" بنسبة 3.02%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.25%، والزيوت النباتية بنسبة 2.35%، والغاز بنسبة 2.06%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 7.51%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.03%.

وارتفعت أسعار السلع التالية في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة الغاز 125 شيقلا/12كغم، برتقال أبو صرة 4 شواقل/1كغم، والبطاطا 3 شواقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.46% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 8.92%، والبيض بنسبة 4.33%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.71%، واللحوم الطازجة بنسبة 1.37%، والخضروات المجففة بنسبة 1.28%، والفواكه الطازجة بنسبة 0.70%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 8.78%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.15%.

فيما ارتفعت أسعار السلع التالية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 13 شيقلا/1كغم، البيض 17 شيقلا/2كغم، لحم الغنم الطازج 76 شيقلا/1كغم، وبرتقال أبو صرة 4 شواقل/1كغم.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.20% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2021، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 9.91%، وأسعار البيض بمقدار 6.50%، والدجاج الطازج بمقدار 2.14%، رغم ارتفاع أسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 5.81%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.62%، والفواكه الطازجة بنسبة 3.53%، والزيوت النباتية بنسبة 3.08%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.77%.

وسجلت أسعار السلع التالية انخفاضاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 13 شيقلا/1كغم، البيض 9 شواقل/2كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم.