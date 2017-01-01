إسرائيل تطارد إيران في البحر ... ما الذي لا نعرفه بعد؟ عريب الرنتاوي

نحن نعرف أن إسرائيل شنّت مئات العمليات ضد أهداف إيرانية (وحليفة) في سورية، فلا يكاد يمضي شهر واحد، من دون تنفيذ عمليتين أو ثلاث عمليات من هذا النوع، والحالة مستمرة منذ عدة سنوات، من دون ردّ أو رادع، حتى أن السكون والسكوت الإيرانيين شجّعا إسرائيل على مدّ ذراعيها الطويلتين، ضد أهداف إيرانية (وحليفة أيضاً) في العراق.

ونحن نعرف كذلك، أن إسرائيل نفذت عشرات العمليات الاستخبارية والسيبرانية، في العمق الإيراني، من سرقة الأرشيف النووي من قلب طهران، إلى اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة... مروراً باستهداف مفاعل آراك، وغيرها الكثير من الأهداف العسكرية والمدنية... هذا المسلسل مستمر على ما يبدو، وقد تحمل لنا قادمات الأيام، المزيد من التفاصيل عن أحداث قديمة، وربما معطيات عن عمليات جديدة.

لكننا لم نكن نعرف أن إسرائيل كانت تطارد إيران في المضائق والممرات المائية والبحار والمحيطات طوال سنوات، وأن عشرات السفن المتّجهة إلى سورية، وفقاً لـ»وول ستريت جورنال»، كانت عرضة للقرصنة والاستهداف الإسرائيليَّين، من بينها 12 سفينة إيرانية على الأقل، خمس منها في العام الفائت (2020)، وواحدة الشهر الفائت فقط... لم تصرح إسرائيل من قبل عن هذه العمليات، ولم تلمح لها، ولم تتحدث عنها سلطات طهران عنها... حتى «التشويش» الذي أصاب تزويد سورية بالنفط الإيراني، والتعبير للرئيس الأسد، لم نستطع أن نفهم منه أن سفناً إيرانية يجري التعرض من قبل البحرية الإسرائيلية.

لماذا لا تتحدث إسرائيل عن عملياتها هذه، وهل هو «الغموض البناء» الذي اعتمدته «تكتيكاً» لإسدال الستار على عملياتها الخارجية؟ ولماذا تفعل إسرائيل ذلك، وهي التي اشتهر قادتها بالتبجح والعنجهية، وهم يتحدثون عن «ذراعهم الطولى»؟ وهل يمكن أن يكون تعاون دول عربية معينة مع إسرائيل وما يمكن أن تكون قد قدمته من تسهيلات لبحريتها، هو السبب وراء هذا التكتم الإسرائيلي؟

أسئلة سنعرف الإجابة عنها، في قادمات الأيام، بعد أن وضعت الصحيفة الأميركية هذه القضية، تحت أضواء الإعلام الإسرائيلي، الذي احتل منذ سنوات، موقع الصدارة كمصدر لمعلوماتنا بشأن الكثير من القضايا التي تدور حولنا، في ظل استمرار «الستارات الحديدية» التي تحيط بحرية انتقال المعلومة وشفافيتها، في كل من إيران ومعظم من الدول العربية.

على أن السؤال الأهم، هو: لماذا تتكتم إيران على عمليات استهدافها؟ ولماذا تسكت عن الكلام المباح، وتمضي في يومياتها المعتادة، وكأن شيئاً لم يكن؟ مع أنه لا يكاد يمر يوم واحد، من دون أن يُمطرنا قادة طهران وجنرالات جيشها وحرسها الثوري، بعشرات التصريحات المهددة والمتوعدة لإسرائيل، حتى أن أحدهم تعهد بإزالة تل أبيب عن الخارطة في غضون نصف ساعة فقط؟

اعتراف طهران بحدوث مثل هذه الهجمات أمرٌ محرج لقيادتها ومؤسساتها العسكرية والأمنية... الاعتراف الإيراني، يُملي رداً بالمثل على هذه الهجمات، أقله لحفظ «توازن الردع المتبادل»، الذي ما انفكت طهران وحلفاؤها يتحدثون عنه... معنويات الشعب الإيراني، وثقة حلفاء إيران بها، ستُصاب في مقتل، إن استمرت طهران في ترديد العبارة التي نعرفها جيداً في هذه المنطقة: سنختار الزمان والمكان المناسبَين للرد، بحجة تفادي «الوقوع في فخ الاستدراج الإسرائيلي»... كثرة من أصدقاء إيران وحلفائها يتمنون لو أنها تقع في هذا الفخ وتقبل بالاستدراج، فالغطرسة الإسرائيلية لا حدود لها، والصفعات التي توجهها تل أبيب لطهران لا نهاية لها، سيما بعد أن بتنا نعرف اليوم أن البحار كانت ساحة للمطاردة الإسرائيلية لإيران، ولا ندري ما الذي تخبئه لنا الأيام القادمة.

