  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ملياردير هندي يتخطى أغنى أغنياء العالم بثروته متفوقاً على ماسك

الأحد 14 مارس 2021 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملياردير هندي يتخطى أغنى أغنياء العالم بثروته متفوقاً على ماسك



نيودلهي /سما/

تخطى الملياردير الهندي غوتام أداني أغنى أغنياء العالم، محققا إضافة على ثروته بلغت 16.2 مليار دولار خلال عام 2020 لتسجل 50 مليارا.

وأشارت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية التي نقلت الخبر، إلى أن "الملياردير الهندي أداني (59 عاما)، الذي تتمركز إمبراطوريته التجارية في حيدر أباد، حقق أكبر زيادة في ثروته خلال 2020، متفوقا على رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك".

وأضافت: "أضحى أداني أغنى رجل في القارة الآسيوية، إذ إن الإضافة المشار إليها تمثل ضعف ما حققه منافسه موكيش أمباني، الذي حصد 8.1 مليار دولار خلال 2021".

وتتعدى استثمارات أداني الموانئ إلى المطارات، ومناجم الفحم الحجري في الهند وأستراليا، ومراكز البيانات الرقمية.

وسبق لأداني أن خطف في عام 1988، لكن خاطفيه أطلقوه دون الحصول على فدية، كما أنه كان موجودا في فندق "تاج محل" في مومباي في 2008، عندما وقع الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

المصدر: "بلومبيرغ"

#ملياردير هندي #اغنياء العالم #ترتيب اغنياء اغنياء العالم

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

الجهاد الاسلامي: إذا قررنا التصويت في الانتخابات الفلسطينية سنختار هذه الجهة

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

عبد القادر يتحدث عن الانتخابات و القدوة و الخلاف بين الرئيس ودحلان

"إسرائيل" تقرر الكشف عن الملف السري لـ "حسن نصر الله"

الأخبار الرئيسية

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة لنتنياهو إلى عمّان

==

لن نقتل الجنود بل سنخطفهم الى سوريا ".. تفاصيل مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

إيهود أولمرت يكتب: نتنياهو والفشل الاستراتيجي أمام إيران.. والموساد: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب!

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

الاسد

وكالة الانباء السورية توضح حقيقة وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام

اعلان سما رسائل