ملياردير هندي يتخطى أغنى أغنياء العالم بثروته متفوقاً على ماسك

نيودلهي /سما/

تخطى الملياردير الهندي غوتام أداني أغنى أغنياء العالم، محققا إضافة على ثروته بلغت 16.2 مليار دولار خلال عام 2020 لتسجل 50 مليارا.

وأشارت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية التي نقلت الخبر، إلى أن "الملياردير الهندي أداني (59 عاما)، الذي تتمركز إمبراطوريته التجارية في حيدر أباد، حقق أكبر زيادة في ثروته خلال 2020، متفوقا على رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك".

وأضافت: "أضحى أداني أغنى رجل في القارة الآسيوية، إذ إن الإضافة المشار إليها تمثل ضعف ما حققه منافسه موكيش أمباني، الذي حصد 8.1 مليار دولار خلال 2021".

وتتعدى استثمارات أداني الموانئ إلى المطارات، ومناجم الفحم الحجري في الهند وأستراليا، ومراكز البيانات الرقمية.

وسبق لأداني أن خطف في عام 1988، لكن خاطفيه أطلقوه دون الحصول على فدية، كما أنه كان موجودا في فندق "تاج محل" في مومباي في 2008، عندما وقع الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

المصدر: "بلومبيرغ"