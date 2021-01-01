  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الانتخابات الإسرائيلية : استطلاع جديد ومعضلات تواجه الأحزاب

الأحد 14 مارس 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات الإسرائيلية : استطلاع جديد ومعضلات تواجه الأحزاب



القدس المحتلة/سما/

بعد 10 أيام تنطلق الانتخابات الإسرائيلية الرابعة في غضون نحو عامين، فيما لا زالت تواجه الأحزاب المختلفة معضلات كثيرة، لعل أبرزها بقاء الوضع السياسي المتأرجح بدون حسم لصالح اليمين لوحده، أو اليسار والوسط لوحده، ما يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه حتى الجولات الانتخابية الثلاثة الأخيرة.

وبحسب آخر استطلاع نشرته قناة ريشت كان العبرية، فإن اليمين بزعامة الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو يمكن أن يحصد 62 مقعدًا ويشكل ائتلافًا حكوميًا في حال حقق الليكود 31 مقعدًا، وانضم حزب اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت لنفس الائتلاف وهو الذي سيحصد 12 مقعدًا، وشاس 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة7، والصهيوينة الدينية 4.

فيما ستكون الكتلة المعارضة لنتنياهو بـ 58 مقعدًا، منها 20 لحزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد، و11 لحزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر، و9 للقائمة المشتركة، و8 لحزب إسرائيل بيتنا، و6 لحزب العمل، و4 لحزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس.

وتركز استراتيجية نتنياهو على محاولة تقوية الليكود على حساب بينيت، مع تجنب الإضرار بحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتيرتش خاصةً وأنه قريب من نسبة الحسم.

في حين أن أهداف خصوم نتنياهو للأيام المتبقية الحفاظ على مقاعد الأحزاب المتأرجحة وزيادة نسبة الأصوات في مراكز القوى وخاصةً المدن المحسوبة على العلمانيين، وتقليل الضرر الناجم عن الخلافات بين الأطراف.

#الاحزاب #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت #الليكود

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

الجهاد الاسلامي: إذا قررنا التصويت في الانتخابات الفلسطينية سنختار هذه الجهة

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

عبد القادر يتحدث عن الانتخابات و القدوة و الخلاف بين الرئيس ودحلان

"إسرائيل" تقرر الكشف عن الملف السري لـ "حسن نصر الله"

الأخبار الرئيسية

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

==

لن نقتل الجنود بل سنخطفهم الى سوريا ".. تفاصيل مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

إيهود أولمرت يكتب: نتنياهو والفشل الاستراتيجي أمام إيران.. والموساد: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب!

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

الاسد

وكالة الانباء السورية توضح حقيقة وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام

اعلان سما رسائل