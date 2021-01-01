نتنياهو: الأردن بحاجة لنا وأفكر بتعيين كوهين وزيرًا

القدس المحتلة/سما/

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن زيارته للإمارات لم تتم بسبب الموقف الأردني، قائلًا "الأردن أيضًا بحاجة للعلاقات معنا بما لا يقل عن حاجتنا لها".

ونفى وجود أي توتر في العلاقة مع الإدارة الأميركية الحالية، قائلًا "لدي علاقات عميقة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وتحدثنا مرات عديدة وكانت معظم المحادثات تدور حول إيران".

ونفى ما ذكر من تقارير إعلامية في الأيام الأخيرة حول تدخل زوجته سارة في التعيينات التي تطال مناصب وشخصيات عليا.

ووصف نتنياهو في مقابلة مع قناة 13 العبرية، تلك الأنباء بالأكاذيب التي لا صحة لها، قائلًا "علاقتي مع سارة علاقة حب، هذا افتراء لا أساس له، وسارة لا تلتف إلى هذه الأكاذيب".

ولفت نتنياهو إلى أنه يفكر في تعيين يوسي كوهين رئيس الموساد الحالي والذي سينهي مهامه خلال شهرين، كوزير في حكومته المقبلة، مشيرًا إلى أن كوهين بمثابة رئيس ممتاز ومهم لجهاز الموساد، وسكون له دور مهم في الحكومة المقبلة.

وبشأن الانتخابات، شدد زعيم الليكود على ضرورة عدم خوض انتخابات خامسة، مشيرًا إلى أنه كان ينوي استكمال التناوب مع غانتس، لكنه لن يتناوب مع بينيت.

"القدس"