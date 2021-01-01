سيناتورات أمريكيون يطالبن بالضغط على إسرائيل لتقديم لقاحات للفلسطينيين

واشنطن/سما/

طالبت خمس سيناتورات من الحزب الديمقراطي الأمريكي من إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتوفير لقاح ضد وباء كورونا للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

ووقع السيناتورات بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وتوماس كاربر وشيرود براون وجيفري ميركلي على رسالة مشتركة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أشرن إلى أن "مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة لم يحصلوا إلا على كميات محدودة جدا من اللقاح، على الرغم من نجاح حملة التطعيم واسعة النطاق التي تجريها إسرائيل".



وطالبت الرسالة من إدارة بايدن حث الحكومة الإسرائيلية على فعل المزيد لمساعدة الفلسطينيين على تلقي الإمدادات المناسبة من اللقاحات ضد كورونا.

وحذرت الرسالة من أن عدم تطعيم إسرائيل مواطني بعض المناطق الفلسطينية يقوض حملة التطعيم في إسرائيل نفسها، موضحة أن الإسرائيليين لن يصبحوا محمين من وباء كورونا ما لم يتم تطعيم الفلسطينيين.

وشددت الرسالة على أن إسرائيل تتحمل بموجب القانون الدولي المسؤولية عن ضمان صحة ورفاه الناس في الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى أن الوضع الطارئ يتطلب إجراءات عاجلة.