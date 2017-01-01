  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خطة إسرائيل الرئيسية لتدمير أي برنامج أسلحة نووية "إيراني"

الأحد 14 مارس 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة إسرائيل الرئيسية لتدمير أي برنامج أسلحة نووية "إيراني"



القدس المحتلة/سما/

شف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن الجيش الإسرائيلي قد قام بتحديث كامل لخططه الهجومية المستقبلية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وفي مقابلة الأسبوع الماضي على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال غانتس: "لدينا (خطط الهجوم) في أيدينا، لكننا سنواصل تحسينها باستمرار".


وأضاف: "يجب وقف التطلعات النووية الإيرانية، إذا أوقفهم العالم، فهذا أفضل بكثير، وإلا فعلينا اتخاذ موقف مستقل والدفاع عن أنفسنا".

في هذه الأثناء، يعمل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حاليًا على استئناف المفاوضات مع الإيرانيين كجزء من جهود طموح للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 - المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة - مع طهران.

"لن نسمح بامتلاك قدرة نووية"
ومع ذلك، أوضحت إسرائيل أنها تعارض هذا الاتفاق لأنها تعتقد أنها لا تؤدي إلا إلى تشجيع طهران وبرامج أسلحتها، وبدلاً من ذلك وضعت مجموعة من المطالب التي تود أن تراها تتم معالجتها بالكامل في أي اتفاق مستقبلي.

وأعلن البيت الأبيض مؤخرًا أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفقا على الحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكة الوثيقين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية في المنطقة، "بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وسلوك النظام الإقليمي الخطير".

وأصرَّ غانتس على أنه لا يمكن الوثوق بإيران في أي نوع من الاتفاقات النووية، وقال: "الإيرانيون يخرقون كل ما تم الاتفاق معهم، إنهم يخادعون".

كما تطرق غانتس إلى الأنشطة الخطيرة لحزب الله ن في لبنان، مشيرًا إلى أنه يمتلك "مئات الآلاف من الصواريخ" الموجهة مباشرة إلى المدنيين، بحسب قوله. 

وقال إن إسرائيل "لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة ذات قدرة نووية أو قريبة منها في أي مكان، إذا أوقفهم العالم، فهذا أفضل بكثير، وإلا فعلينا اتخاذ موقف مستقل والدفاع عن أنفسنا".

تدمير تل أبيب وحيفا
ورداً على اقتراح أي عمل عسكري محتمل من قبل إسرائيل، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن بلاده سترد بقوة، مهدداً بـ "هدم" مدينتي تل أبيب وحيفا، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ووصف في وقت لاحق القادة الإسرائيليين بأنهم "كلاب" وقال إن الدولة "أصغر من أن تظهر عداء للجمهورية الإسلامية".

وقال حاتمي:

"النظام الصهيوني يعرف - وإذا لم يعرف، فعليه أن يعرف - أنه إذا أخطأ، فإن الجمهورية الإسلامية ستدمر تل أبيب وحيفا"، مضيفا: أنصحهم ألا يرتكبوا هذا الخطأ، حتى بالكلمات".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكرجي، في وقت سابق، إن إيران يمكنها "تسوية حيفا وتل أبيب في أقصر وقت ممكن".

#اسرائيل #اسلحة نووية ايرانية #ايران

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

الجهاد الاسلامي: إذا قررنا التصويت في الانتخابات الفلسطينية سنختار هذه الجهة

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

عبد القادر يتحدث عن الانتخابات و القدوة و الخلاف بين الرئيس ودحلان

"إسرائيل" تقرر الكشف عن الملف السري لـ "حسن نصر الله"

الأخبار الرئيسية

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

==

لن نقتل الجنود بل سنخطفهم الى سوريا ".. تفاصيل مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

إيهود أولمرت يكتب: نتنياهو والفشل الاستراتيجي أمام إيران.. والموساد: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب!

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

الاسد

وكالة الانباء السورية توضح حقيقة وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام

اعلان سما رسائل