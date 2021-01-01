  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الطيرة

الأحد 14 مارس 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الطيرة



الطيرة /سما/

قتل شاب، مساء السبت، إثر جريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة.

والشاب هو محمّد إياد قاسم، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

وأصيب الشاب بجراح خطيرة، نقل على إثرها إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، قبل أن يفشل الأطباء في إنقاذ حياته، وأعلنوا عن موته.

بينما أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.

وتأتي جريمة إطلاق النار بعد أقل من أسبوع على جريمة قتل الطفل محمّد عبد الرازق عدس، في جلجولية المجاورة. وأثارت جريمة القتل غضبًا واسعًا في البلدات العربية.

ويرتفع بهذا عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجديد 2021 إلى 17، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة وخالد حصري من عكا، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة.

#جريمة اطلاق نار #الطيرة #جرائم عنف #الداخل المحتل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

الجهاد الاسلامي: إذا قررنا التصويت في الانتخابات الفلسطينية سنختار هذه الجهة

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

عبد القادر يتحدث عن الانتخابات و القدوة و الخلاف بين الرئيس ودحلان

"إسرائيل" تقرر الكشف عن الملف السري لـ "حسن نصر الله"

الأخبار الرئيسية

==

لن نقتل الجنود بل سنخطفهم الى سوريا ".. تفاصيل مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

إيهود أولمرت يكتب: نتنياهو والفشل الاستراتيجي أمام إيران.. والموساد: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب!

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

الاسد

وكالة الانباء السورية توضح حقيقة وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام

قتيلان.. داخلية غزة تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اطلاق النار داخل مستشفى بالقطاع

اعلان سما رسائل