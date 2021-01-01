مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الطيرة

الطيرة /سما/

قتل شاب، مساء السبت، إثر جريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة.

والشاب هو محمّد إياد قاسم، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

وأصيب الشاب بجراح خطيرة، نقل على إثرها إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، قبل أن يفشل الأطباء في إنقاذ حياته، وأعلنوا عن موته.

بينما أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.

وتأتي جريمة إطلاق النار بعد أقل من أسبوع على جريمة قتل الطفل محمّد عبد الرازق عدس، في جلجولية المجاورة. وأثارت جريمة القتل غضبًا واسعًا في البلدات العربية.

ويرتفع بهذا عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجديد 2021 إلى 17، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة وخالد حصري من عكا، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة.