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سناب نادر النادر 2021 بث فيديو جديد

الأحد 14 مارس 2021 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سناب نادر النادر 2021 بث فيديو جديد



الرياض / سما

تصدر المشهور السعودي نادر النادر، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي خاصة موقع تويتر بعد أن أبقى جمهوره ينتظر عدة ساعات من أجل بث مقطع فيديو جديد عبره.

وذكرت مصادر محلي أن هاشتاق نادر النادر صعد إلى قائمة الأكثر تداولا على تويتر بسبب انتظار المتابعين في الانستغرام والسنابشات بثا مباشرا لمشهور السناب المذكور. 

وقالت: طال انتظارهم ولم يبدأ البث حتى الآن، وأنقسم المغردون في سبب التأخر، فهناك من يقول انه "هون"، ويذهب البعض الآخر إلى أن المذكور  "يطقطق" على متابعيه، ويتلاعب بهم.

وعبّر الكثير من المتابعين على المنصات الاجتماعية عن غضبهم بسبب تأخر نادر النادر في إطلاق الفيديو الجديد، لا سيما في ظل الانتظار غير المسبوق له بعد غياب طويل.

سناب نادر النادر: اضغط هنا أو اضغط هنا

وقال فهد السعودي عن نادر النادر: هذا الشخص لزم يتحاسب خدش للحياه اللي يصير والشي اللي نشوفه مايمثل تقاليد مجتمعنا عبيد شهره يستعطف متابعينه. وفق ما كتب. 

وخاطب المتابعين قائلا : "انتم مصدقين عطوه حظر الشخص. هذا يستعطف متابعينه وكل شوي يسوي حساب انستقرام ويطلع بكذبه تهكر حسابي اسحبوا عليه وسلامتكم.

ودافع آخرون عن نادر النادر إذ كتب فيصل على تويتر: رجال معروف بطيبته واخلاقه الطيبه لا احد يتكلم عن الرجال وهو ما يعرفه او ما كان متابعه في وقت سابق.

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