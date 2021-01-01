بشار المصري في غزة والأسئلة الصعبة ..عامر أبو شباب

بعد 20 عام وصل الى غزة، السيد بشار المصري رجل الأعمال الفلسطيني البارز، الرجل أقر بالتعقيدات التي واجهت مشروع إنتاج الطاقة في المدينة الصناعية بتكلفة 12 مليون دولار وهو مبلغ كبير نتيجة وجود عدة جهات تؤثر في القرار، بمعنى ان الانقسام المؤسساتي وازدواجية السلطات والضرائب عامل أكثر خطورة من كوابح الاحتلال التي تحول دون التنمية الحقيقية.

المنطقة الصناعية مدخل أولي مهم لتفكيك الأزمات في قطاع غزة وحل مشكلة البطالة وأعماقها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، عبر تشغيل المصانع وحل مشكلة الطاقة، لكن الأهم هو فتح باب التصدير من هذه المنطقة المؤهلة الان فنياً، في بيئة سياسية وأمنية طاردة للاستثمار للأسف وهنا السؤال الأول كيف يمكن حلحلة هذا الواقع السياسي القابل للانغلاق مجددا، الرجل قال لي بوضوح "المناخات زفت".

حادثة الشجاعية والاشتباك المسلح في شجار عائلي عنيف ودامي، جاء قبل افتتاح محطة الطاقة بساعات وعلى بعد مئات الأمتار من المنطقة الصناعية، بما يرسل رسالة خطيرة، ليأتي السؤال الثاني: هل يمكن الاستثمار في هذه البيئة قرب سلاح قابل للانفلات؟، وكيف يمكن تجاوز الواقع العسكري والأمني القابل للاشتعال؟.

السابق يوضح مدى صعوبة انشاء منطقة تجارة حرة شرق غزة وجهتها شمالا نحو فلسطين لإحداث أولا تكامل اقتصادي مع الضفة الغربية (صادر- وارد) بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المطعم والمشرب، ثم تأسيس علاقة تجارية مع السوق الاسرائيلي بالنظر ان الاقتصاديات المختلفة تستطيع العمل المشترك أكثر من الاقتصاديات المتشابهة، وهذا ممكن مع اسرائيل أكثر من مصر والأردن.

السيد المصري بلغة التجارة وشروطها، أعلن بوضوح استعداده للتشمير عن ساعده والاستثمار بقوة ولا مانع لديه من بناء مدينة روابي في غزة متى كان ذلك ممكنا،بالنظر للشروط الموضوعية التي تسمح بالاستثمار الآمن،هو أمر يمكن ان يتوفر في حال حدثت الانتخابات، وسلم الجميع بنتائجها، وتحرك برلمان جديد، وتشكلت حكومة مستقرة وسيدة على غير الطريقة اللبنانية، والشروع في تفكيك كل الألغام وإزالة العقبات وتفعيل الشفافية والكفاءة في ادارة الموارد.

لفت انتباهي بشدة الترحيب الكبير من الجهات الادارية بغزة ممثلة في وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس سلطة الطاقة،لكن الجميع يعلم أن ذلك لا يكفي لتشيجع استثمارات مؤثرة ومتنامية، ويأمل المواطن أن ننتقل بعد الانتخابات الى مؤسسات موحدة ومساحة أفضل للتنمية.

لن يكون السيد بشار المصري المستثمر الوحيد في حال توفرت البيئة المناسبة، لأن الجميع على ثقة أن الكثير من أبناء غزة أولا مستعدون للعمل وتعزيز الفرص بما يوجد من إمكانيات تشغيلية من الأيدي العاملة والمهرة في الصناعة والزراعة، خاصة أن هذه الكتلة السكانية الكبيرة على بقعة صغيرة من الأرض لا يمكنها العيش معزولة عن الضفة وإسرائيل ودول الجوار.

الخلاصة ان الترحيب بالمستثمر المصري لا يكفي لجلب صناعات تشغيلية واسعة، وكذلك زيارة اقتصرت بشكل رئيسي على مشروع واحد وكثير من استطلاع الفرص،المطلوب بوضوح نجاح الانتخابات وتشكيل حكومة او إدارة خدماتية، ونقل الملف السياسي لطاولة منسجمة في منظمة التحرير، والإسراع في بناء عملية سلام ضاغطة على دولة الاحتلال تسمح بتفكيك حصار غزة، وهدم الجدار الأمني بين غزة و الضفة، وإلا سيكون الاستثمار عملية مؤجلة حتى إشعار آخر.