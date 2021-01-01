  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

طائرة إماراتية فاخرة كانت ستقل نتنياهو إلى أبو ظبي

السبت 13 مارس 2021 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة إماراتية فاخرة كانت ستقل نتنياهو إلى أبو ظبي



القدس المحتلة / سما /

 كشف موقع واي نت العبري، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان سيتوجه منذ أيام إلى الإمارات عبر طائرة فاخرة مرسلة له من العائلة المالكة في أبو ظبي.

ووفقًا للموقع، فإن رحلات نتنياهو تتم بشكل عام من قبل الطيارين الإسرائيليين فقط، ويخضعون لاستجواب أمني من قبل كبار ضباط الشاباك، والموساد، مشيرًا إلى أن الطائرات التي يتنقل بها نتنياهو بالعادة أو أي رئيس وزراء إسرائيلي تكون مثبتة بنظام "درع السماء" للحماية من أي صواريخ مضادة.

وكان من المفترض أن تحضر الطائرة الفاخرة وهي من طراز إمبراير لاينيج 1000، وهي تعود للعائلة المالكة في أبو ظبي، وكانت قد هبطت يوم الأربعاء الماضي في مطار عمان الدولي، وبعد انتظار ساعات عادت إلى أبو ظبي الخميس، بعد وقت قصير من إعلان إلغاء رحلة نتنياهو بسبب خلافات مع الأردن.

وهذه الطائرات يتم تأجيرها لكبار الشخصيات ورجال الأعمال والموظفين الحكوميين العاملين في صناعة النفط والغاز.

وكان نتنياهو سيطير إلى مطار عمان بطائرة هليكوبتر عسكرية، ومن ثم تلقع من هناك في أول زيارة رسمية إلى الإمارات.

ورفض مكتب نتنياهو الرد على التقرير، مكتفيًا بالقول إن "رئيس الوزراء في كثير من الأحيان يطير بطائرات مختلفة، وإلى مناطق مختلفة". "صحيفة القدس"

#بنيامين نتنياهو #الامارات #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

"إسرائيل" تقرر الكشف عن الملف السري لـ "حسن نصر الله"

عبد القادر يتحدث عن الانتخابات و القدوة و الخلاف بين الرئيس ودحلان

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

إيهود أولمرت يكتب: نتنياهو والفشل الاستراتيجي أمام إيران.. والموساد: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب!

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

الاسد

وكالة الانباء السورية توضح حقيقة وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام

قتيلان.. داخلية غزة تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اطلاق النار داخل مستشفى بالقطاع

طالع.. الحكومة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس ومنع الحركة والتنقل

اعلان سما رسائل