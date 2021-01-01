سموتيريتش يصف ليبرمان بـ "اللقيط"

القدس المحتلة / سما /

وصف بتسلئيل سموتيريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية، مساء اليوم السبت، أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، بـ "اللقيط".

جاءت تصريحات سموتريتش الغاضبة بعد أن قال ليبرمان في وقت سابق من اليوم، أنه سيرسل الحريديم مع بيبي (نتنياهو) على عربة واحدة إلى مكب نفايات جيد. كما ذكرت القناة العبرية السابعة.

ورد سموتيرتيش "ليبرمان كان لقيطًا ولا يزال لقيطًا، نعم ليبرمان هو أخر رجل في النظام السياسي، إنه يبني نفسه على الكراهية والتحريض، أتمنى بشدة أن يبقى في المعارضة لبضع سنوات حتى يعود إلى المنزل".