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سموتيريتش يصف ليبرمان بـ "اللقيط"

السبت 13 مارس 2021 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتيريتش يصف ليبرمان بـ "اللقيط"



القدس المحتلة / سما /

وصف بتسلئيل سموتيريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية، مساء اليوم السبت، أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، بـ "اللقيط".

جاءت تصريحات سموتريتش الغاضبة بعد أن قال ليبرمان في وقت سابق من اليوم، أنه سيرسل الحريديم مع بيبي (نتنياهو) على عربة واحدة إلى مكب نفايات جيد. كما ذكرت القناة العبرية السابعة.

ورد سموتيرتيش "ليبرمان كان لقيطًا ولا يزال لقيطًا، نعم ليبرمان هو أخر رجل في النظام السياسي، إنه يبني نفسه على الكراهية والتحريض، أتمنى بشدة أن يبقى في المعارضة لبضع سنوات حتى يعود إلى المنزل".

#حزب الصهيونية الدينية #بتسلئيل سموتيريتش #أفيغدور ليبرمان #حزب إسرائيل بيتنا #الانتخابات الاسرائيلية

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