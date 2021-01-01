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إقالة وزير الصحة الأردني عبيدات وتكليف الفراية

السبت 13 مارس 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة وزير الصحة الأردني عبيدات وتكليف الفراية



عمان /سما/

أعلن الديوان الملكي الأردني إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وتكليف مازن عبد الله الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة على خلفية حادث مستشفى السلط.

الأردن.. إقالة وزير الصحة عبيدات وتكليف الفرايةوزير الصحة الأردني يضع استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث مستشفى السلط
وجاء هذا القرار على خلفية وفاة 7 أشخاص في مستشفى السلط لعلاج مصابين بفيروس كورونا جراء انقطاع الأوكسجين.

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات في وقت سابق اليوم، استقالته أمام رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد الحادث.

وطلب الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

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