الصحة الإسرائيليّة: 2795 إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة

القدس المحتلة / سما /

بيّنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، مساء اليوم، السبت، إصابة 2795 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى وفاة 13 مصابًا بالفيروس.

ويرتفع بهذا عدد الوفيات الكلّي في إسرائيل إلى 5988، بينما يرتفع عدد الإصابات النشطة إلى أكثر من 35 ألفًا.

وأجري خلال الفترة ذاتها أكثر من 84 ألف فحص، أي أن نسبة الإصابات الموجبة إلى مجمل الفحوصات هي 2.9٪.

ومع ذلك، انخفض عدد الإصابات الخطيرة اليوم بـ16 شخصًا، ليصل العدد إلى 626.

وبحسب المعطيات، حصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,125,054، وعلى الجرعة الثانية 4,120,276.

في غضون ذلك، قال مدير عام شركة "فايزر"، ألبرت بورلا، للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، الخميس، إن شركته اختارت إسرائيل لتزويدها بكميات اللقاحات الكبيرة لعدة أسباب: عدد السكان القليل نسبيا، جهاز الصحة وجمع معطيات بواسطة صناديق المرضى ولا يوجد جهاز كهذا في دول كثيرة، والخبرة الإسرائيلية في إدارة أزمات بسبب الوضع الأمني في إسرائيل".

وقال بورلا إن اللقاح الذي تصنعه "فايزر" ناجع ضد الطفرة البريطانية، وإنه في هذه الأثناء الطفرة الوحيدة التي ينبغي الانشغال بها هي الطفرة الجنوب أفريقية.

وأضاف أنه خلال أسابيع سترسل "فايزر" طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية من أجل تطعيم الأولاد دون سن 16 عاما، وأنه "قريبا سنبدأ أبحاثا في سن 5 – 11 عاما بواسطة أطباء أطفال، وتنتهي بحلول نهاية العام الحالي. وهكذا سنتمكن من تطعيم جميع الأولاد في جهاز التعليم".