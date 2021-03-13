  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"ديلي ميل": صور متداولة لتيفاني ترامب وهي تحمل سيجارة "مشبوهة" في ميامي

السبت 13 مارس 2021 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ديلي ميل": صور متداولة لتيفاني ترامب وهي تحمل سيجارة "مشبوهة" في ميامي



واشنطن /سما/

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا لتيفاني ترامب الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي تحمل بيدها في أحد فنادق ميامي سيجارة قالت عنها الصحيفة إنها "مشبوهة".

وفقا للصحيفة البريطانية، تظهر الصور التي قالت إنها حصرية الابنة الصغرى للرئيس السابق بفستان مزين بالزهور، وتحمل بيدها ولاعة نيون وسيجارة ملفوفة يدويا.

وقالت إنه تمت مشاهدتها يوم الثلاثاء الماضي في ميامي، حيث قيل إنها تبحث عن منزل لتنضم لعائلتها بعد انتقالهم إلى فلوريدا الأمريكية، وظهرت أيضا وعلى إصبعها خاتم الخطوبة الماسي الكبير الذي تقدر قيمته بـ1.2 مليون دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تيفاني غير مدخنة ولم تتم مشاهدتها مسبقا وهي تحمل السجائر، ولكن تمت مشاهدتها هذه المرة وهي تحمل في يدها هذه السيجارة، مما أعطى انطباعا عنها باحتمال تعاطيها المواد المخدرة".

وتيفاني ترامب، هي الطفلة الوحيدة للرئيس السابق من زوجته الثانية مارلا مابلز، ونشأت مع أمها في كاليفورنيا، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون في مايو 2020.

#السجائر الإلكترونية #الولايات المتحدة #مخدرات #ابنة ترامب #تيفاني ترامب #دونالد ترامب

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

شاهد: حركة فتح تنشر معايير مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة

"هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟".. الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك!

شاهد.. وزير الخارجية الأردني: لهذا السبب.. منعنا نتنياهو من التحليق فوق الأردن

إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب: الصفعة قادمة.. وقد ننتقم منكم داخل منزلكم!

غزة: المالية توضح حقيقة صرف دفعات مالية للموظفين العموميين

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

الاسد

وكالة الانباء السورية توضح حقيقة وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام

قتيلان.. داخلية غزة تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اطلاق النار داخل مستشفى بالقطاع

طالع.. الحكومة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس ومنع الحركة والتنقل

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

اعلان سما رسائل