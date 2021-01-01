سلطة النقد توضح طبيعة عمل المصارف والبنوك في ظل فترة الإغلاق

غزة / سما /

اعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم السبت، طبيعة عمل المصارف والبنوك في محافظات الضفة الغربية في ظل فترة الإغلاق.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي: "استنادا إلى قرار الرئيس عباس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وفي ضوء قرار الحكومة بإغلاق المحافظات الشمالية وبهدف تمكين الشركات والتجار والمصالح التجارية من ايداع النقود(الكاش) في حساباتها وتنفيذ عمليات التجارة فقد تقرر تمنع المصارف عن استقبال الجمهور من الأفراد".

وقالت: "يستمر عمل الإدارات والدوائر المساندة لها في الإدارات العامة والاقليمية في المصارف وذلك بهدف إدارة الحسابات المرسلة وتنفيذ عمليات التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد والتصدير، يسمح بقبول الإيداعات النقدية من الشركات والتجار لتنفيذ عمليات التجارة الخارجية وذلك فقط أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الاسبوع الجاري".

وأضافت: "تكون ساعات الدوام في الفروع التي تقرر فتحها لخدمة الشركات والتجار من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، استمرار قبول الايداعات النقدية من الافراد من خلال الصرافات الآلية التي تقبل الايداعات لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة على حساباتهم".

وتابعت سلطة النقد: "يستمر تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية وكذلك خدمات الاتصال الرقمي وتغذية الصرافات الآلية بالنقد اللازم على مدار الساعة، تسهيل حصول الافراد على الخدمات المصرفية الالكترونية"، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات تسرى اعتبارا من تاريخه ولحين انتهاء قرار الإغلاق.



