61 وفاة و4144 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، السبت، 61 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و4144 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 469 ألف، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وزاد عدد الوفيات إلى 5285 وفاة، بعد رصد 61 وفاة جديدة، بحسب الموجز.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 2112 إصابة في عمّان، و616 في إربد، منها 37 في لواء الرمثا، و426 في الزرقاء، و229 في البلقاء، و142 في المفرق.

إضافة إلى 138 إصابة في جرش، و 136 في الكرك، و 126 في مأدبا، و59 في عجلون، و59 في الطفيلة، و51 في معان منها 3 في لواء البترا، و50 في العقبة.

وتمّ إجراء 27984 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 5131793 فحصاً، وبلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة قرابة 14.81%، مقارنة مع 15.24% يوم أمس.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 4594 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 390127 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة حاليّاً إلى 73588 حالة.

ووصل عدد الحالات التي أُدخِلت السبت، إلى المستشفيات إلى 375 حالة، فيما غادرت 114 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2737 حالة.

في حين، بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2022، بنسبة إشغال 39%. وبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 604، بنسبة إشغال 49%.

ووصل إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس إلى 335، بنسبة إشغال 30%.