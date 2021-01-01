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"بلاك شادو" يخترقون شركة إسرائيلية: لا يريدون فدية

السبت 13 مارس 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بلاك شادو" يخترقون شركة إسرائيلية: لا يريدون فدية



القدس المحتلة /سما/

أعلنت مجموعة قراصنة "بلاك شادو"، اليوم، السبت، اختراقها لبيانات شركة "ك. ل. س. كابيتال" الإسرائيليّة، التي تختصّ بتمويل السيارات.

ونشر القراصنة وثائق من الشركة، منها طلبات خاصّة للحصول على تمويل لشراء سيارة ومراسلات داخليّة وصور لشيكات ورخص قيادة.

واخترقت المجموعة ذاتها، قبل 4 أشهر، شركة "شيربيت" للتأمينات، وطالبت بفدية قدرها مليون دولار.

وذكر مسؤول في الشركة للقناة 12 الإسرائيليّة إن القراصنة هذه المرّة لا يريدون فدية ماليّة، إنّما "التسبّب بضرر".

وعند اختراق "شيربيت"، قدّرت منظومة السايبر الإسرائيلية أنّ الخطر الأساسي من تسريب الوثائق هو نشر صور لبطاقات هوية ورخص سياقة، وخاصة في شبكة الإنترنت.

وبحسب منظومة السايبر، فإن باقي التفاصيل لا تنطوي على خطر مشابه. وأوصت الزبائن الذين تسربت تفاصيلهم باستصدار بطاقة هوية ذكية.

وأضافت منظومة السايبر أنها بدأت منذ سنة تقريبا بدفع تعديل قانوني يسمح بتشخيص بيومتري آمن بواسطة هاتف ذكي وتوثيق قومي، وبذلك تتم إزالة الحاجة إلى معطيات مثل تاريخ الولادة وتاريخ استصدار بطاقة الهوية.

وقالت منظومة السايبر إنها حاولت في الماضي منع أحداث كهذه، من خلال مطالبة الوزارات بعدم استخدام تاريخ إصدار بطاقة هوية كوسيلة تشخيص لدى الحصول على خدمات حكومية.

#قراصنة بلاك شادو #اختراق #شركة اسرائيلية #هاكرز

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