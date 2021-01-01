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ليبرمان: سأوصي بتشكيل الحكومة لأكبر كتلة معارضة لنتنياهو

السبت 13 مارس 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: سأوصي بتشكيل الحكومة لأكبر كتلة معارضة لنتنياهو



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، اليوم (السبت) إنه سيوصي الرئيس بالمرشح الذي سيحظى بأكبر عدد من المقاعد في الكتلة المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
 
وأضاف ليبرمان في حدث ثقافي في كفار سابا اليوم السبت وفق موقع "والا"، "كل من يريد حقا تغيير الحكومة ويهتم بدولة إسرائيل يجب أن يقبل مبدأ أن من سيحصل على أكبر عدد من المقاعد هو من سيقود تشكيل الحكومة".
 
وأشار ليبرمان إلى أنه في الانتخابات الأخيرة لم يصوت أكثر من 1200000 شخص من المدن ذات الأغلبية العلمانية الواضحة.
 
وبيّن أنه إذا شارك ثلثهم فقط في هذه الانتخابات، فسيضيفون 10 مقاعد أخرى إلى الكتلة التي تعارض نتنياهو والأحزاب الأرثوذكسية.

#اسرائيل #أفيغدور ليبرمان #حزب إسرائيل بيتنا #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

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