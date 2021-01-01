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وزير اسرائيلي: ستتغير الأوضاع في الوسط العربي وتم حل الخلافات مع الأردن

السبت 13 مارس 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: ستتغير الأوضاع في الوسط العربي وتم حل الخلافات مع الأردن



القدس المحتلة /سما/

 قال أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه سيلاحظ قريبًا تغييرًا جذريًا حيال أوضاع العنف في أوساط المجتمع العربي.

وأضاف في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، يتعين على النيابة العامة والمحاكم الانضمام إلى جهود الشرطة لمحاربة هذه الآفة.

ونفى أوحانا أن يعود الاهتمام بالوسط العربي لأغراض انتخابية.

وتطرق الوزير الإسرائيلي إلى الملف الأردني قائلاً إن العلاقة مع عمان جيدة.

وأضاف "حصل سوء تفاهم في أعقاب إلغاء زيارة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله للحرم القدسي، لكن المسألة قد حلت".

#امير اوحانا #اسرائيل #الاردن #المجتمع العربي

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