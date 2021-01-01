  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة 6 أشخاص جراء انفجار في تونس

السبت 13 مارس 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 6 أشخاص جراء انفجار في تونس



تونس /سما/

أفادت وسائل إعلام محلية في تونس، بوفاة 6 أشخاص جراء انفجار خزان يحوي مادة الأسفلت بوحدة صناعية بمدينة قابس الساحلية.

وبحسب قناة "التاسعة" المحلية.. اندلع، السبت، حريق ضخم في مصنع الزفت في المنطقة الصناعية في قابس تسبب في إنفجار حاوية لصنع مادة الإسفلت.

ووفقا للمعطيات الأولية فقد توفي 4 اشخاص جراء هذا الانفجار، قبل أن يزداد العدد لـ 5 ثم 6.

وبحسب مصادر أخرى يتصاعد العدد تدريجيا. ومنهم من قال أصبح 7 أشخاص.

ويحاول أعوان الحماية المدنية السيطرة على الحريق. دون أن ترد أي معلومات أخرى حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

#تونس #اصابات #انفجار خزان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

شاهد: حركة فتح تنشر معايير مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة

"هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟".. الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك!

شاهد.. وزير الخارجية الأردني: لهذا السبب.. منعنا نتنياهو من التحليق فوق الأردن

إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب: الصفعة قادمة.. وقد ننتقم منكم داخل منزلكم!

غزة: المالية توضح حقيقة صرف دفعات مالية للموظفين العموميين

"يديعوت" ترد على تسيفي يحزكيلي: إيـران لن ولم تقرر لحماس ما ستفعله

الأخبار الرئيسية

بيان هام للناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم الساعة الرابعة مساءً

جمال

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

الصحة : تسجيل 27 وفاة واصابة 1784 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

انتخابات 44

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل