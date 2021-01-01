  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"هوس نتنياهو" سبب لاختيار إسرائيل لدراسة حول لقاح كورونا

السبت 13 مارس 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هوس نتنياهو" سبب لاختيار إسرائيل لدراسة حول لقاح كورونا



القدس المحتلة /سما/

اختارت شركة "فايزر"، إسرائيل لإجراء دراستها حول لقاحها ضد فيروس "كوفيد 19" على الصعيد الوطني، وقدمت جرعات كافية لتطعيم جميع السكان المؤهلين بسرعة، وذلك بعد عشرات المكالمات الهاتفية من رئيس وزرائها، أجرى بعضها في منتصف الليل.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة في وقت متأخر من يوم الخميس مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الحجم الصغير نسبيا في البلاد والسجلات الصحية الإلكترونية التي تغطي أكثر من 99% من السكان هما سببان مهمان لتحديد إسرائيل كموقع للدراسة.

لكن ما قلب الموازين لصالح إسرائيل حقا، هو إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي وصفه بورلا بأنه "هوس"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وأضاف بورلا في حديثه: "اتصل بي 30 مرة. كان يسألني عن السلالات، وما هي البيانات التي لدينا. وكنت أقول "رئيس الوزراء، إنها الثالثة صباحا" فيرد بـ"لا، لا، لا تقلق، أخبرني" أو كان يتصل بي ليسأل عن الأطفال، ويقول إنه بحاجة إلى التطعيم في المدارس، أو للسؤال عن النساء الحوامل، لذلك أقنعني بصراحة أنه سيكون على رأس الأمر".

وتتصدر إسرائيل دول العالم في التطعيم ضد الجائحة بعد أن بدأت حملتها في ديسمبر/ كانون الأول، حيث تلقى أكثر من نصف السكان جرعة واحدة على الأقل.

ووافقت إسرائيل أيضا على جمع ومشاركة البيانات الواقعية حول مدى جودة عمل اللقاح، وتحويل نشره إلى دراسة حالة لبقية العالم.

وقالت الشركات ووزارة الصحة في البلاد في دراسة نُشرت يوم الخميس، إن لقاح "فايزر-بيو إن تيك" لفيروس كورونا منع 94% من الإصابات عديمة الأعراض وأوقف 97% من الحالات المصحوبة بأعراض ودخول المستشفيات والوفيات.

#لقاح فايزر #اسرائيل #بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

شاهد: حركة فتح تنشر معايير مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة

"هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟".. الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك!

شاهد.. وزير الخارجية الأردني: لهذا السبب.. منعنا نتنياهو من التحليق فوق الأردن

إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب: الصفعة قادمة.. وقد ننتقم منكم داخل منزلكم!

غزة: المالية توضح حقيقة صرف دفعات مالية للموظفين العموميين

"يديعوت" ترد على تسيفي يحزكيلي: إيـران لن ولم تقرر لحماس ما ستفعله

الأخبار الرئيسية

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

طالع.. الحكومة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس ومنع الحركة والتنقل

جمال

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

الصحة : تسجيل 27 وفاة واصابة 1784 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

انتخابات 44

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

اعلان سما رسائل