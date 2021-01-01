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شرطة حرس الحدود الإسرائيلية تُقيم كتائب عسكرية نسائية

السبت 13 مارس 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة حرس الحدود الإسرائيلية تُقيم كتائب عسكرية نسائية



القدس المحتلة /سما/

أكدت قناة "كان" العبرية، أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية (الشرطة العسكرية) ستقيم لأول مرة كتائب عسكرية للنساء فقط، بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.
 
وأوضحت القناة أنه خلال اجتماع بين المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي ورئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، تم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، وأنه في هذه الايام بدأ العمل على تنفيذ القرار.
 
وقال مسؤولون أمنيون لقناة "كان": إن "المقاتلات سيعملن بشكل أساسي في مقطع من شمال مدينة روش هعاين وسط إسرائيل، لمنع نشاطات إرهابية وإجرامية"، وفق تعبيرهم.
 
ويعمل في هذه المنطقة قوة مهمات مشتركة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، وذكرت القناة أن الكتائب النسائية التي سيقيمها حرس الحدود ستمكنه من إعادة الجنود إلى أداء مهمات أمنية جارية في الضفة الغربية.

#الشرطة الاسرائيلية #كتائب عسكرية للنساء #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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