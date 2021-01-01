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قناة عبرية : الليكود يقود حملات تضليل لإضعاف منافسي نتنياهو

السبت 13 مارس 2021 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : الليكود يقود حملات تضليل لإضعاف منافسي نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية، عن قيام نشطاء "الليكود" بحملة تهدف لتضليل استطلاعات الرأي عبر إظهار تأييدهم لحزب "أزرق ابيض" والتصويت له في الانتخابات القادمة خلافا لتوجهاتهم الحقيقية الداعمة لليكود. 

وذكرت القناة في تقرير أن "الليكود" يسعى من وراء تلك الحملات إلى إقناع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس، بعدم الانسحاب من انتخابات "الكنيست" في ظل مطالبة الكثير من الشخصيات الوازنة انسحابه لعدم إضاعة عشرات الآلاف من الأصوات على ضوء استطلاعات الرأي الأخيرة التي أشارت إلى أنه لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم.


 
كما يأتي ذلك في إطار محاولات نتنياهو زيادة قوة معسكره وفرصه لتشكيل الحكومة القادمة من خلال إضعاف خصومه وتعزيز قوة مؤيديه من الأحزاب اليمينية المتطرفة. وفق القناة.

وفي ذات السياق، أعرب الكثير من المحللين عن خشيتهم دخول "إسرائيل" في دوامة الانتخابات مرة أخرى في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر عدم قدرة أي معسكر من تشكيل الحكومة القادمة والدخول في انتخابات جديدة للمرة الخامسة.

#الليكود #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

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