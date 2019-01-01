"التايمز "تكشف السبب الذي تسبب بتسرب النفط في البحر المتوسط

لندن/سما/

ذكرت صحيفة التايمز اللندنية، أن سلاح الجو "الإسرائيلي" استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، الأمر الذي تسبب بتسرب النفط في البحر المتوسط.

وأثارت الصحيفة تساؤلات حول علاقة محتملة بين حادث تلوث شواطئ البحر المتوسط قبالة فلسطين ولبنان بالقطران، وبين الهجوم "الإسرائيلي" على الناقلة النفطية، كما ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" العامة الناطقة بالعربية.





وأشار التقرير إلى أن سلسلة الهجمات المنسوبة إلى "إسرائيل" على سفن إيرانية أسفرت في الماضي مرة واحدة على الأقل عن حادث تسرب مماثل، ووقع ذلك إثر الهجوم على ناقلة النفط "سابيتي" في البحر الأحمر عام 2019.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ذكرت أمس الجمعة أن السفينة الايرانية تم استهدافها من قبل البحرية "الاسرائيلية"، مشيرةً إلى سلسلة هجمات مماثلة جرت في البحر المتوسط خلال العام المنصرم.

وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل" استهدفت 12 سفينة إيرانية خلال 2019، لمنع نقل النفط إلى سوريا بهدف منع الاستفادة من أرباحها لصالح تمويل نشاطات مسلحة ضدها.