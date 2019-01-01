  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"التايمز "تكشف السبب الذي تسبب بتسرب النفط في البحر المتوسط

السبت 13 مارس 2021 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التايمز "تكشف السبب الذي تسبب بتسرب النفط في البحر المتوسط



لندن/سما/

ذكرت صحيفة التايمز اللندنية، أن سلاح الجو "الإسرائيلي" استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، الأمر الذي تسبب بتسرب النفط في البحر المتوسط.

وأثارت الصحيفة تساؤلات حول علاقة محتملة بين حادث تلوث شواطئ البحر المتوسط قبالة فلسطين ولبنان بالقطران، وبين الهجوم "الإسرائيلي" على الناقلة النفطية، كما ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" العامة الناطقة بالعربية.


 
وأشار التقرير إلى أن سلسلة الهجمات المنسوبة إلى "إسرائيل" على سفن إيرانية أسفرت في الماضي مرة واحدة على الأقل عن حادث تسرب مماثل، ووقع ذلك إثر الهجوم على ناقلة النفط "سابيتي" في البحر الأحمر عام 2019.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ذكرت أمس الجمعة أن السفينة الايرانية تم استهدافها من قبل البحرية "الاسرائيلية"، مشيرةً إلى سلسلة هجمات مماثلة جرت في البحر المتوسط خلال العام المنصرم.

وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل" استهدفت 12 سفينة إيرانية خلال 2019، لمنع نقل النفط إلى سوريا بهدف منع الاستفادة من أرباحها لصالح تمويل نشاطات مسلحة ضدها.

#صحيفة التايمز #تسرب النفط #البحر المتوسط #لبنان #الهجوم الاسرائيلي #اسرائيل #البحر الاحمر #صحيفة وول ستريت جورنال #البحرية الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

شاهد: حركة فتح تنشر معايير مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة

"هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟".. الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك!

شاهد.. وزير الخارجية الأردني: لهذا السبب.. منعنا نتنياهو من التحليق فوق الأردن

إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب: الصفعة قادمة.. وقد ننتقم منكم داخل منزلكم!

غزة: المالية توضح حقيقة صرف دفعات مالية للموظفين العموميين

"يديعوت" ترد على تسيفي يحزكيلي: إيـران لن ولم تقرر لحماس ما ستفعله

الأخبار الرئيسية

بيان هام للناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم الساعة الرابعة مساءً

جمال

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

الصحة : تسجيل 27 وفاة واصابة 1784 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

انتخابات 44

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل