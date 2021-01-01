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فيديو :العاهل الأردني يصل إلى مستشفى السلط الحكومي للوقوف على حادثة انقطاع الأكسجين

السبت 13 مارس 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو :العاهل الأردني يصل إلى مستشفى السلط الحكومي للوقوف على حادثة انقطاع الأكسجين



عمان/سما/

وصل العاهل الأردني وولي عهده، لمستشفى السلط بعد وفاة 6 مرضى بسبب نقص الأوكسجين.

هذا وتعقد الحكومة الأردنية، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً، وذلك لمتابعة التطورات بعد حادثة مستشفى السلط الجديد.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، اليوم السبت، إن استقالة وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، جاءت بناءً على أمر من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن نقص السعة التخزينية للأوكسجين بمستشفى السلط، يبدو أنه سبب حادث، وفاة ستة أشخاص من مرضى (كورونا).  

وشدد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، بأنه تم رفع حالة التأهب للقصوى بجميع المستشفيات تجنبا لوقوع أي حادث مماثل.

#العاهل الاردني #عمان #الاكسجين #استقالة وزير الصحة الاردني #نذير عبيدات #حادثة مستشفى الاردن #مستشفى السلط #انقطاع الاكسجين عن مستشفى اردني

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