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فيديو: وفاة 6 أشخاص جراء انفجار في تونس

السبت 13 مارس 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: وفاة 6 أشخاص جراء انفجار في تونس



تونس/سما/

أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة 6 أشخاص جراء انفجار خزان يحوي مادة الأسفلت بوحدة صناعية بمدينة قابس الساحلية في تونس.

وبحسب قناة "التاسعة" المحلية.. اندلع صباح اليوم السبت 13 مارس 2021، حريق ضخم في مصنع الزفت في المنطقة الصناعية في قابس تسبب في إنفجار حاوية لصنع مادة الإسفلت.

ووفقا للمعطيات الأولية فقد توفي 4 اشخاص جراء هذا الانفجار، قبل أن يزداد العدد لـ 5 ثم 6.


وبحسب مصادر أخرى يتصاعد العدد تدريجيا. ومنهم من قال أصبح 7 أشخاص.

ويحاول أعوان الحماية المدنية السيطرة على الحريق. دون أن ترد أي معلومات أخرى حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

#تونس #انفجار صهريج #انفجار خزان

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