  1. الرئيسية
  2. مقالات

انتخابات لمفاوضات صفقة القرن..بسام ابو شريف

السبت 13 مارس 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات لمفاوضات صفقة القرن..بسام ابو شريف



أن تجري انتخابات ديمقراطية ، وشفافة ، وحرة أمر هام ، وهو استحقاق لشعب طال تعذيبه وحرمانه ، وارهابه على مدى الفترة التي بدأت مع اوسلو ، ولم تنته بعد ، لكن أن تجري اختبارت مسبقة للناجحين يمنع حرية الترشيح ، وحرية الانتخاب ، فهو اعداد لوفد المفاوضات على فضلات اوسلو ، وبقايا صفقة القرن انما ليست انتخابات ، بل هي تعيينات مقرة في سلة الشراكة بين حماس ، وفتح ، فحماس تريد أن تأخذ صفة الشريك في السلطة ، وفتح تريد أن تستخدم أصوات حماس لتضيع الطاسة ، ولايظهركم هبطت أسهمها حتى ضمن صفوف العائلة الواحدة .
اللائحة المشتركة الواحدة ، هي جواز سفر الرئيس ابو مازن للتفاوض مرة اخرى مع العدو دون أن يكون ملتزما بما قرره الأمناء العامون من رؤية ،وخط سياسي ، ومحمود عباس ليس غبيا ، بل هو داهية سياسية ، فقد ثبت كافة التفاصيل التي تعطيه حرية مطلقة في التصرف سياسيا ( وغير ذلك ) ، والصفقة رابحة بالنسبة له ، وهاهو يأخذ قرارات بينت فرديته وديكتاتوريته دون أن تتمكن فتح أصلا ، والتنظيمات ، وعلى رأسها حماس ثانيا عن ثنيه عن الغاء انتخابات النقابات ، والغاء اللوائح الحرة  .
ولاندري أي الغاء آخر سيتم قبل أن نجد صناديق الاقتراع ، وقد ملأت بأوراق وضعها رجال المخابرات …. في هذا الاطار نحيي الجهاد الاسلامي على موقفها الوطني الذي لايباع ، ولا يشترى .
كاتب وسياسي فلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: حركة فتح تنشر معايير مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة

"هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟".. الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك!

شاهد.. وزير الخارجية الأردني: لهذا السبب.. منعنا نتنياهو من التحليق فوق الأردن

"عباد شمس الجنوب" ..الكشف عن تشكيل هيئة استخبارات إسرائيلية خاصة بقطاع غزة

إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب: الصفعة قادمة.. وقد ننتقم منكم داخل منزلكم!

غزة: المالية توضح حقيقة صرف دفعات مالية للموظفين العموميين

"يديعوت" ترد على تسيفي يحزكيلي: إيـران لن ولم تقرر لحماس ما ستفعله

الأخبار الرئيسية

الصحة : تسجيل 27 وفاة واصابة 1784 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

انتخابات 44

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

السنوار

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

الشخرة : الوضع الوبائي خطير و اكثر من 20 حالة وفاة خلال اقل من 24 ساعة في الضفة

اعلان سما رسائل