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الأردن:8 وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى (فيديو)

السبت 13 مارس 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن:8 وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى (فيديو)



عمان /سما/

نقل موقع قناة  المملكة، السبت، عن وجود وفيات، جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد بالأردن.

وقالت مصادر طبية أردنية للجزيرة عن وجود 8 وفيات بين المصابين بكورونا .

و وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة السبت، إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدّد الخصاونة اليوم على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .

كما بيّن رئيس الوزراء أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين ، السبت، إن وزير الصحة نذير عبيدات وصل إلى مستشفى السلط بعد أنباء عن انقطاع الأكسجين فيه.

ويعقد وزير الصحة اجتماعا في مستشفى السلط الجديد؛ لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى، وتسببها بوقوع وفيات.

وأشار مدير مستشفى السلط الحكومي عبدالرزاق الخشمان، في وقت سابق، إلى رفع كفاءة المستشفى إلى 150 سريرا للحالات المتوسطة، و50 سريرا للعناية الحثيثة.

"هذا المستشفى حديث ومتطور جدا، وبسعة كبيرة (...) يمكن له أن يستوعب أكثر من الـ 500 أو 600 سرير، ولكن الآن المشغل منه 420 سريرا (...) هذا المستشفى متطور جدا، وتوجد به كفاءات كبيرة جدا، وهو تعليمي جامعي، وفيه أساتذة جامعيون من جامعة البلقاء" وفق الخشمان.

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