  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"معاريف" تكشِف عن عمليةٍ سريّةٍ لتلقيح عناصر الموساد الإسرائيليّ

السبت 13 مارس 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف" تكشِف عن عمليةٍ سريّةٍ لتلقيح عناصر الموساد الإسرائيليّ



القدس المحتلة/سما/

نقلاً عن مصادر أمنيّة واسعة الاطلاع في المؤسسة الأمنيّة في تل أبيب كشفت صحيفة “معاريف” العبريّة النقاب عن عملية تلقيح سرية خضع لها عناصر الموساد (الاستخبارات الخارجيّة) في كيان الاحتلال الإسرائيليّ.


وبحسب “معاريف”، فإنّ مئات عناصر الموساد في أنحاء العالم وصلوا في الفترة الأخيرة إلى الأراضي المحتلة مع عائلاتهم لتلقي اللقاح ضد الكورونا، وعاد بعضهم إلى الدول الهدف، بينما آخرون لا يزالون ينتظرون تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.


وعلمت “معاريف” أنّ رئيس الموساد يوسي كوهين هو الذي ضغط من أجل إجراء عملية التلقيح. فيما رفض مكتب رئيس الحكومة، المسؤول عن الموساد، التطرق إلى الموضوع. كذلك لم تتناول المتحدثة باسم “الشاباك” (جهاز الأمن العّام) الموضوع بشكل واقعي وتهربت من إجابة رسمية.


ولفتت الصحيفة العبريّة إلى أنّ عناصر الموساد شاركوا العام الماضي في عدد من العمليات المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس “كورونا”.


وفي شهر آذار (مارس) من العام 2020، عندما انتشر الفيروس، أحضر عناصر الموساد حوالي مائة ألف جهاز فحص للفيروس، لكن وزارة الصحة في الدولة العبريّة ادعت حينها أنه لم يكن هناك نقص في مجموعات من النوع الذي جرى إحضاره، على حدّ قول الصحيفة العبريّة.
ومن الجدير بالذكر أنّ خمسة ملايين من سُكّان إسرائيل قد حصلوا حتى اللحظة على اللقاح ضدّ “كورونا”، وبحسب الصحّة في تل أبيب فإنّ الدولة العبريّة تملك كمًّا كبيرًا من اللقاحات التي تكفي لأكثر من 10 ملايين، علمًا أنّ عدد سُكّان الدولة العبريّة يصل إلى حوالي 8.5 مليون.

#الموساد الاسرائيلي #الاحتلال الاسرائيلي #الاستخبارات الاسرائيلية #يوسي كوهين #بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

القدوة : ما نشر على لساني كذب وتزوير وبعيدا عن المهنية ولم ادل باي تصريحات مسيئة

كميل أبو ركن: هذا ما ستفعله إسرائيل حال فوز حماس في الانتخابات القادمة..

شاهد: حركة فتح تنشر معايير مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة

"هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟".. الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك!

شاهد.. وزير الخارجية الأردني: لهذا السبب.. منعنا نتنياهو من التحليق فوق الأردن

"عباد شمس الجنوب" ..الكشف عن تشكيل هيئة استخبارات إسرائيلية خاصة بقطاع غزة

إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب: الصفعة قادمة.. وقد ننتقم منكم داخل منزلكم!

الأخبار الرئيسية

انتخابات 44

"تهديد للأمن القومي"..صحيفة عبرية :مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات الفلسطينية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

السنوار

صحيفة عبرية: أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تفاجأت من طريقة فوز السنوار

الشخرة : الوضع الوبائي خطير و اكثر من 20 حالة وفاة خلال اقل من 24 ساعة في الضفة

ملحم: اشتية يترأس اجتماعًا للجنة الطوارئ اليوم لمناقشة الإجراءات الجديدة

اعلان سما رسائل