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الأردن: أنباء عن انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط وقوات الأمن تتدخل

السبت 13 مارس 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: أنباء عن انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط وقوات الأمن تتدخل



عمان/سما/

طوقت قوات الأمن الأردنية السبت، مستشفى السلط الحكومي الجديد، وذلك بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطونات الأوكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية المشددة في المستشفى.


وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن وزير الصحة في طريقه إلى المستشفى للاطلاع على الأمر.


ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.

كما شملت تمديد ساعات الحظر الليلي اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، وغيرها من الإجراءات.

كذلك، علقت الحكومة العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر.

#الاردن #انقطاع الاكسجين #مستشفى السلط #مرضى كورونا #فيروس كورونا

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