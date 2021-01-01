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أفغانستان: 8 قتلى و53 جريحا بانفجار سيارة مفخخة

السبت 13 مارس 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أفغانستان: 8 قتلى و53 جريحا بانفجار سيارة مفخخة



وكالات / سما /

قُتل 8 أشخاص وأصيب 53 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في ولاية هرات غربي أفغانستان.

وأشار والي هرات، سيد وحيد كاتالي، في تصريحات للصحافيين، اليوم السبت، أن السيارة المفخخة استهدفت مخفرا للشرطة بمنطقة غنج بالولاية.

وأكد مقتل 8 وإصابة 53 بينهم مدنيون في الهجوم الذي ألحق الضرر بممتلكات أيضا.

من جانب آخر، أعلن مستشفى هرات الحكومي أن 6 من المصابين جراحهم خطيرة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، فيما وجه المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتهام إلى حركة طالبان.

ومنذ سنوات، تشهد أفغانستان مواجهات وأعمال عنف شبه يومية، بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر "طالبان" من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلا عن عمليات جوية تنفذها طائرات حكومية وأخرى لقوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان بقيادة الناتو.

#أفغانستان #انفجار #ولاية هرات

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