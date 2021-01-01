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السودان: إذا فشلت مفاوضات سد النهضة فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة

السبت 13 مارس 2021 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان: إذا فشلت مفاوضات سد النهضة فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة



الخرطوم / سما /

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس: إنه إذا فشلت مفاوضات سد النهضة، "فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية): بأن "إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة"، مشدداً على أن "غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".

وكان عباس قال في تصريحات لصحيفة (الشروق) المصرية: إن بلاده قدمت مقترحا حظى بمساندة قوية من مصر؛ لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبى، بضم الأمم المتحدة من أجل كسر جمود المفاوضات، ومساعدة الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) على التوصل لاتفاق قانونى مُلزم، بشأن ملء وتشغيل السد.

 
#السودان #سد النهضة

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