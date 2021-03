شاهد.. وزير الخارجية الأردني: لهذا السبب.. منعنا نتنياهو من التحليق فوق الأردن

أقرّ وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، بأن بلاده منعت تحليق طائرة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في طريقها إلى الإمارات.

وذكر الصفدي، خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن"، أن المنع جاء ردًا على منع الاحتلال الإسرائيلي زيارة وليّ العهد، الحسين بن عبد الله، إلى المسجد الأقصى المبارك، مساء الأربعاء.

وخلال اللقاء، ذكر الصفدي في إشارة إلى نتنياهو "أنت تخرق اتفاقًا مع الأردن، تعرقل زيارة دينية لوليّ العهد في المسجد الأقصى، وتخلق شروطًا لا تكون معها الزيارة غير ممكنة في يوم مقدّس للمسلمين، ثم تتوقّع أن تأتي إلى الأردن وأن تطير من فوقه؟ هذا ليس جدّيًا".

“You disrupt a religious visit, you create conditions that made this religious visit on a holy occasion impossible, and then you expect to come to Jordan and fly out of Jordan-let's be serious here.” @AymanHsafadi on Israel blaming Jordan for PM’s cancelled UAE trip. pic.twitter.com/yLDp3O7vhQ