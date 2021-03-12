شاهد.. وزير الخارجية الأردني: لهذا السبب.. منعنا نتنياهو من التحليق فوق الأردن

عمان /سما/

أقرّ وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، بأن بلاده منعت تحليق طائرة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في طريقها إلى الإمارات.

وذكر الصفدي، خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن"، أن المنع جاء ردًا على منع الاحتلال الإسرائيلي زيارة وليّ العهد، الحسين بن عبد الله، إلى المسجد الأقصى المبارك، مساء الأربعاء.

وخلال اللقاء، ذكر الصفدي في إشارة إلى نتنياهو "أنت تخرق اتفاقًا مع الأردن، تعرقل زيارة دينية لوليّ العهد في المسجد الأقصى، وتخلق شروطًا لا تكون معها الزيارة غير ممكنة في يوم مقدّس للمسلمين، ثم تتوقّع أن تأتي إلى الأردن وأن تطير من فوقه؟ هذا ليس جدّيًا".

“You disrupt a religious visit, you create conditions that made this religious visit on a holy occasion impossible, and then you expect to come to Jordan and fly out of Jordan-let's be serious here.” @AymanHsafadi on Israel blaming Jordan for PM’s cancelled UAE trip. pic.twitter.com/yLDp3O7vhQ — Connect the World (@CNNConnect) March 12, 2021

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان نتنياهو عن "تسوية الخلاف" مع الأردن.

وأكّد نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيسي حكومتي المجر والتشيك، أنه تحدث "مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واتفقنا على أن أزور الإمارات قريبا جدًا"، مشيرا إلى أن الإمارات "ستقوم باستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع مختلفة في إسرائيل‎".

وقال نتنياهو "للأسف لم تكن الزيارة إلى الإمارات ممكنة، بسبب سوء تفاهم وصعوبات في تنسيق رحلاتنا الجوية (مع الجانب الأردني)، ناجمة عن حادث وقع أمس" في الحرم القدسي. وأضاف "لقد سوّينا الأمور مع الأردن. يمكننا الطيران فوق سماء الأردن، ويمكنني الطيران عبر أجوائها، وبعدما توصلنا إلى التنسيق، باتت الزيارة (إلى أبو ظبي) غير ممكنة".

والخميس، اتهم الصفدي إسرائيل بخرق ترتيبات أمنية اتفق عليها الجانبان.

وقال الصفدي إن ولي العهد ألغى زيارة دينية كانت مقررة للمسجد الأقصى، بعد أن حاولت إسرائيل فرض إجراءات غير مقبولة على برنامجه. وجاء ذلك في معرض رده على سؤال خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع وزاري رباعي، جمعه بنظرائه المصري والفرنسي والألماني، في باريس.

وأوضح الصفدي أن ولي العهد "أراد إجراء زيارة دينية للمسجد الأقصى لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. واتفقنا مع إسرائيل حول ترتيبات الزيارة، وتفاجأنا باللحظة الأخيرة أن حاولت فرض ترتيبات جديدة والتضييق على المقدسيين بهذه الليلة المباركة".

وأضاف "ألغى ولي العهد الزيارة بعد تراجع إسرائيل عن ترتيبات اتفقنا عليها ومحاولة فرض ترتيبات جديدة لا يمكن أن نقبل بها".

ومساء الخميس، جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه كان يتوقع أن يزور نتنياهو الإمارات "لكن بسبب صعوبات في تنسيق الرحلة الجوية في المجال الجوي الأردني تأجلت الزيارة".

وأضاف البيان أن "هذه الصعوبات نجمت على ما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني لجبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) إثر خلاف حول موضوع الترتيبات الأمنية والحراسة في المكان. وأعلن الأردن في الساعة الأخيرة أنه يسمح لرحلة رئيس الحكومة الجوية بالعبور في سماء الأردن، لكن بما أن البلاغ جاء متأخرا، تم الاتفاق بين رئيس الحكومة وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، أن ينسقا موعدا آخر لزيارة رئيس الحكومة".