إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب: الصفعة قادمة.. وقد ننتقم منكم داخل منزلكم!

طهران /وكالات/

قال قائد "قوّة القدس" في حرس الثورة الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، إن "صوت تحطّم عظام الأميركيين سيُسمع في الوقت المناسب".

الجنرال قاآني وخلال كلمة له بمدينة "مشهد"، خاطب منفذي اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني بالقول: "ليس من المستبعد أن ننتقم منكم داخل منزلكم. صفعة إيران قادمة للولايات المتحدة"، مبرزاً أنّ "أميركا أثبتت إجرامها للعالم باغتيال الزعيم الإسلامي سليماني".

وإذّ هدد الاحتلال الإسرائيلي، أوضح الجنرال قاآني أنّ "إسرائيل تبني جداراً حول نفسها اليوم، وهي على يقين من أننا سنهدم هذا الجدار أيضاً".

وأضاف قاآني: "القوى المتعجرفة في العالم مثل الولايات المتحدة و"إسرائيل" أصبحت أضعف من أيّ وقت مضى".

قائد "قوّة القدس" شدد في السياق نفسه، على أنّ "دماء شهداء المقاومة ستحرر طريق القدس"، مؤكداً أنّ "المقاومة الفلسطينيّة واليمنيّة تفخر بأنها تصنع الصواريخ وتتبع مدرسة الإمام وشهداء الثورة".

الجنرال قاآني أشار إلى أنّه "على الرغم من أن المقاتلين اليمنيين ليس لديهم إعلام، إلا أنهم فاجأوا العالم، وفي أقل من 10 أيام نفذّوا 8 عمليات ناجحة على مراكز النظام السعودي".